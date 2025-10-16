Ο Τάσος Ξιαρχό «τα μαζεύει» κάπως για τη Σάττι: «Μισώ το συναίσθημα - Ένιωσα ότι κορόιδευε και μένα τότε»

Στις αρχές της εβδομάδας ο Τάσος Ξιαρχό, σε δηλώσεις του στο Πρωινό, ξέσπασε κατά της Μαρίνας Σάττι λέγοντας: «Δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ».

Μάλιστα, έσπευσε στη συνέχεια να εξηγήσει μέσα από βίντεο στο TikTok για ποιον λόγο είχε κάνει την παραπάνω δήλωση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος της είχε σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μάντισσα» που είχε κάνει τεράστια επιτυχία, αλλά δεν πληρώθηκε ποτέ.

Τώρα σε νέες του δηλώσεις στη Super Κατερίνα, ο Τάσος Ξιαρχό θέλησε «να το μαζέψει» λίγο και αποκάλυψε το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον μάνατζερ της Μαρίνας Σάττι.

«Χθες βράδυ μου έστειλε μήνυμα ο μάνατζερ της Μαρίνας Σάττι και μου είπε "είναι άσχημο να λες "μισώ έναν άνθρωπο". Θέλω να πω πως μισώ αυτό που έχει δημιουργηθεί σαν συναίσθημα με μένα και τη Μαρίνα»,

«Ο Τάσος τη χορογράφησε πριν τη μάθει όλη η Ελλάδα. Οπότε δεν ζηλεύω κάτι, που δεν με παίρνει η ίδια να χορογραφήσω, αλλά ζηλεύω το ότι εγώ δεν είχα την ευκαιρία να έχω καλύτερη επικοινωνία και αντιμετώπιση από έναν καλλιτέχνη που έπαιξα έναν σημαντικό ρόλο στο να την μάθει όλη η Ελλάδα και να γίνει η πρώτη viral χορογραφία», συμπλήρωσε ο Τάσος Ξιαρχό.

«Πρόσφατα είδα στην ΕΡΤ που είπε η Μαρίνα Σάττι ότι παλιά απαντούσε σαν μάνατζερ. Ένιωσα ότι κορόιδευε και μένα τότε», δήλωσε στη συνέχεια ο ίδιος.