Snoop Dogg: Αντιδράσεις για ομοφοβικά του σχόλια σε κουήρ ταινία - «Δεν ήρθα για αυτό»

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε podcast, ο Snoop Dogg εξέφρασε την ενόχλησή του για την ταινία «Lightyear» της Pixar που κυκλοφόρησε το 2022, είναι spin-off του «Toy Story» και απεικονίζει δύο γυναίκες να μεγαλώνουν μαζί ένα παιδί.

Ο ράπερ ανέφερε πως παρακολούθησε την ταινία μαζί με τον εγγονό του και ένιωσε άβολα όταν το παιδί τον ρώτησε γιατί υπάρχουν δύο μαμάδες.

«Δεν ήρθα για αυτά τα πράγματα. Ήρθα απλώς για να δω την καταραμένη ταινία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πλέον φοβάται να πηγαίνει σινεμά.

Η ταινία, που σημείωσε πρόοδο στην εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, περιλαμβάνει το πρώτο φιλί μεταξύ ομόφυλων χαρακτήρων σε παιδική παραγωγή της Pixar και της Disney.

Παρά την υποστήριξη που έχει λάβει από πολλούς θεατές και οργανώσεις, οι δηλώσεις του Snoop Dogg προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς να τον κατηγορούν για αναχρονιστικές και αποκλειστικές απόψεις.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη για συμπεριληπτικότητα στον παιδικό κινηματογράφο και το πώς οι δημόσιες φιγούρες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη διαφορετικότητα.

Πολλοί επεσήμαναν ότι τα παιδιά συχνά αποδέχονται τη διαφορετικότητα πιο εύκολα από τους ενήλικες, και ότι η εκπροσώπηση ομόφυλων ζευγαριών δεν θα έπρεπε να θεωρείται «προώθηση ατζέντας». «Πάντα γίνεται θέμα όταν υπάρχει ένα ομόφυλο φιλί, αλλά κανείς δεν αντιδρά όταν βλέπουμε ετερόφυλα ζευγάρια ή αμήχανες σεξουαλικές σκηνές σε παιδικές ταινίες. Απλώς πες ότι είσαι μισαλλόδοξος και τελείωσε», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.