Με αφορμή μια συνέντευξη περί bullying της Χριστίνας Βράχαλη, η Ελένη Χατζίδου θυμήθηκε μια αντίστοιχη εμπειρία που είχε βιώσει στο παρελθόν, την οποία εκμυστηρεύτηκε από τον αέρα της εκπομπής της.

Μιλώντας στο «Breakfast at Star» στον STAR, η Ελένη Χατζίδου, αποκάλυψε ότι ένας επιχειρηματίας την είχε κλειδώσει στο γραφείο του για την «στριμώξει».

Και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα…».

Κατά τη συζήτηση ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει ο δρόμος και πλέον καταγγέλλονται πιο εύκολα τέτοιου είδους συμπεριφορές.