Μενού

Σοκαριστική αποκάλυψη Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»

Η σοκαριστική αποκάλυψη της Ελένης Χατζίδου για παλαιότερη εμπειρία που έζησε εν ώρα εργασίας, σε νυχτερινό κέντρο.

Reader symbol
Newsroom
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast@Star για το φινάλε - «Βγήκα με μεγάλη δυσκολία»
Ελένη Χατζίδου | (Glomex / Star)
  • Α-
  • Α+

Με αφορμή μια συνέντευξη περί bullying της Χριστίνας Βράχαλη, η Ελένη Χατζίδου θυμήθηκε μια αντίστοιχη εμπειρία που είχε βιώσει στο παρελθόν, την οποία εκμυστηρεύτηκε από τον αέρα της εκπομπής της. 

Μιλώντας στο «Breakfast at Star» στον STAR, η Ελένη Χατζίδου, αποκάλυψε ότι ένας επιχειρηματίας την είχε κλειδώσει στο γραφείο του για την «στριμώξει».

 

Και στη συνέχεια αποκάλυψε: «Πώς δεν το έχω βιώσει; Εμένα με έχουν κλειδώσει μέσα σε γραφείο επιχειρηματία, σε γραφείο νυχτερινού μαγαζιού, να μην μπορώ να φύγω, για να με στριμώξει, να μου πει, να μου κάνει… με κλείδωσε και ούρλιαζα…».

Κατά τη συζήτηση ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει ανοίξει ο δρόμος και πλέον καταγγέλλονται πιο εύκολα τέτοιου είδους συμπεριφορές. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE