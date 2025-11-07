Την απώλεια της μητέρας του θρηνεί ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.

Όπως αναφέρει: «Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπαει και μοιράζει μυρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό.

Οσοι έχουν ακόμα αναγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους Πολιτικών υποσχέσεων απολύτως κατανοητό. Αλλά όπως θα παρατηρείτε η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντουρου ντουρου, Έχουν ξομεινει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπουτσικες που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν στον μετριοπαθή προβληματισμό τους.

Και χρησιμοποιούν εδώ το σοσιαλ μηντιο ελαφρώς σαν τον απόπατο τους. Δεν σωστό! Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη. Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει Όνειρα. Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπεροχη φωνή Η Μαρία Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο».

Στη συνέχεια, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρει: «Καλημέρα παιδιά. Να ειρηνέψουμε σήμερα. Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας. Υπέροχο μοναδικό. Αδιάσειστο

Και μαζί κι αυτός. Ο τεράστιος πρωτοπόρος εργάτης. Εικαστικός και επαναστάτης στην εικόνα της θεατρικής τέχνης. Είχα την χαρά να τον γνωρίσω. Κάποτε στην Ύδρα. Νίκος Στεφάνου. Αγάπη μου γλυκιά. Παιδάκι. Στο καλό μαζί με τον δικό μας άγγελο χέρι χέρι! Καλημέρα στα όνειρα μας. Ν ανέβουν».