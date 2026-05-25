Σταύρος Φλώρος: «Σήμερα δίνω ακόμη μία μάχη - Προσευχηθείτε πάλι για μένα»

O παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε κατά τη συμμετοχή του στο ριάλιτι, Σταύρος Φλώρος έκανε το πρώτο χειρουργείο στο πόδι με τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, ωστόσο αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους σήμερα δίνει ακόμα μια μάχη για το δεξί πόδι και ζητά τις προσευχές όλων.

«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ' ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι.

Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν "ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα", αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ' ευχήν», ανέφερε ο Σταύρος Φλώρος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».

Υπενθυμίζεται ότι οι παίκτες του Survivor έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το πρόωρο τέλος του ριάλιτι λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου.