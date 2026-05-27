Σταύρος Φλώρος: Η σοβαρή 8ωρη επέμβαση - «Θα δούμε αν ο οργανισμός δέχεται το μόσχευμα», λέει ο πατέρας του

Σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση που είχε διάρκεια 8 ωρών υποβλήθηκε την περασμένη Δευτέρα 25/5 ο Σταύρος Φλώρος.

Ο παίκτης του Survivor βρίσκεται σε κλινική του Μαϊάμι μετά τον τραυματισμό του προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση του δεξιού του ποδιού.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ανέφερε ότι τα πράγματα με την κατάσταση του γιου του «πάνε απροσδόκητα καλά» και περιέγραψε πως οι γιατροί έβαλαν μόσχευμα στη φτέρνα του νεαρού με κομμάτι που πήραν από τον μηρό του και περιμένουν να δουν αν θα το δεχτεί ο οργανισμός.

«Η επέμβαση που έκανε προχθές ο Σταύρος ήταν σοβαρή. Οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι πήγε πολύ καλά. Απρόσμενα καλά. Γιατί συνήθως αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολλά απρόοπτα και επιπλοκές. Τοποθετήθηκε μόσχευμα στην φτέρνα στο δεξί του πόδι και ο οργανισμός το δέχεται. Κάθε μία ώρα οι γιατροί κάνουν υπέρηχο για να δουν ότι κυκλοφορεί σωστά το αίμα στο μόσχευμα», είπε ο πατέρας του 22χρονου στο Live News.

Και συμπλήρωσε: «Σε μία μέρα θα δούμε αν ο οργανισμός το δέχεται οριστικά. Μετά θα χρειαστούν άλλες 10 μέρες ξεκούρασης και να μην το κουνάει πολύ. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Το οίδημα από το αριστερό πόδι δεν έχει φύγει ακόμα. Όταν υποχωρήσει θα προχωρήσει σε επέμβαση.

Ο Σταύρος είναι καλά ψυχολογικά, κάνει κουράγιο, είχε αγωνία για το πώς θα πήγαινε η επέμβαση. Δεν γνωρίζαμε και εμείς πόσο σοβαρή επέμβαση ήταν. Πήραν μόσχευμα από τον μηρό και το τοποθέτησαν στην φτέρνα. Έπρεπε να συνδέσουν αγγεία και νεύρα και ήταν πολύ λεπτή επέμβαση. Κράτησε 8 ώρες. Προσευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά».