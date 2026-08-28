Στεφανία Γουλιώτη: Βάζει στη διαπασών Λιόλιου και τραγουδάει «μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό»

Επικό βίντεο αρνήρτησε από τα social media της, η Στεφανία Γουλιώτη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως δεν της «καίγεται καρφί» να δείξει προς τα έξω την αυθόρμητη πλευρά της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό της στο TikTok, βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που από τα ηχεία ακουγόταν ο «Λογαριασμός», η δημοφιλής επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου. Άρχισε να το τραγοδάει, νομίζοντας πως ξέρει τους στίχους αλλά μπερδεύτηκε, φτιάχνωντας τους δικούς της.

Η Γουλιώτη δεν πτοήθηκε και συνέχισε με το ίδιο πάθος μέχρι το ρεφρέν του δημοφιλούς τραγουδιού.

Η ίδια σχολιασε με χιούμορ την προσπάθειά της να τραγουδήσει το λαϊκό τραγούδι: «Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά».