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Στεφανία Γουλιώτη: Βάζει στη διαπασών Λιόλιου και τραγουδάει «μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό»

Η Στεφανία Γουλιώτη μοιράστηκε με το κοινό της στο TikTok, βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που από τα ηχεία ακουγόταν ο «Λογαριασμός», τραγουδώντας τους στίχους.

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Στεφανία Γουλιώτη
Στεφανία Γουλιώτη | TikTok / Stefania Goulioti
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Επικό βίντεο αρνήρτησε από τα social media της, η Στεφανία Γουλιώτη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως δεν της «καίγεται καρφί» να δείξει προς τα έξω την αυθόρμητη πλευρά της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό της στο TikTok, βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο, την ώρα που από τα ηχεία ακουγόταν ο «Λογαριασμός», η δημοφιλής επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου. Άρχισε να το τραγοδάει, νομίζοντας πως ξέρει τους στίχους αλλά μπερδεύτηκε, φτιάχνωντας τους δικούς της.

@stefania.goulioti

Ασχολίαστο!!!

♬ πρωτότυπος ήχος - Stefania Goulioti

Η Γουλιώτη δεν πτοήθηκε και συνέχισε με το ίδιο πάθος μέχρι το ρεφρέν του δημοφιλούς τραγουδιού.

Η ίδια σχολιασε με χιούμορ την προσπάθειά της να τραγουδήσει το λαϊκό τραγούδι: «Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά».

 

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