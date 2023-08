Ο ίδιος έχει πει: «Ήξερα τι ήθελα να γίνω από τα δέκα μου χρόνια. Έβαζα στην άκρη λεφτά πετώντας τα σκουπίδια και κάνοντας δουλειές του σπιτιού για να αγοράζω μεταχειρισμένους δίσκους. Πολλές φορές μάλιστα αγόραζα ένα δίσκο μόνο και μόνο επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο, ό,τι κι αν ήταν αυτό θα μου άρεσε γιατί το είχα πληρώσει. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα».

Στα δεκατρία του χρόνια, ο Steve είχε ήδη αποκτήσει εμπειρία ως DJ, παίζοντας σε τουρνουά μπάσκετ το καλοκαίρι. Στις αρχές της καριέρας του συνεργάστηκε με τον παιδικό του φίλο Sebastian Ingrosso προτού δημιουργήσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία το 2003. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε με το remix του "Sweet Dreams (Are Made of This)" των Eurythmics το 2005.

Το 2008 Steve Angello, Axwell και Sebastian Ingrosso ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το γκρουπ ηλεκτρονικής μουσικής Swedish House Mafia που πρωταγωνίστησε στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Για περισσότερο από μια δεκαετία, δημιούργησαν παγκόσμια anthems με χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις, έλαβαν υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και εμφανίστηκαν σε θρυλικά γήπεδα και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.



Ο headliner της πρώτης μέρας του Primer Music Festival, το Σάββατο 26 Αυγούστου 2023, εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις της πολυπόθητης λίστας "Top 100 DJs" του DJ Mag για δεκατέσσερα συνεχόμενα χρόνια έχοντας κατακτήσει 2 DJ Mag Awards, ενώ έχει κάνει επίσημα remixes για τον Justin Timberlake, τους Coldplay, τους Depeche Mode κ.ά. Με την ιδιαίτερη προσέγγισή του στην παραγωγή και το πάθος του για τη δημιουργία αξέχαστων μουσικών εμπειριών, ο Steve Angello έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην EDM.

