Σάλο έχει δημιουργήσει η άφιξη του Μπραντ Πιτ ( Brad Pitt) με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί και σήμερα (5/3) νέες φωτογραφίες ήρθαν στο φως από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο πασίγνωστος ηθοποιός βγήκε από το κτίριο του ΟΣΕ, χαιρετώντας με χαμόγελο τους δημοσιογράφους και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο για να τον δει από κοντά.

Φέρεται ότι ο χολιγουντιανός σταρ είναι πολύ φιλικός με τον κόσμο στη Χαλκίδα, ο οποίος είναι μαζεμένος στον σταθμό για να δει από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα του σινεμά.

Στον χώρο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και πολυμελές τεχνικό συνεργείο, με κάμερες, ειδικό φωτισμό και σκηνικά που έχουν στηθεί περιμετρικά του σταθμού. Η παραγωγή εξελίσσεται υπό αυστηρά μέτρα, ενώ η κίνηση στο σημείο ρυθμίζεται διακριτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα θα συνεχιστούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 7:00 το απόγευμα.

Ο Μπραντ Πιτ για γυρίσματα στη Χαλκίδα | eviavima@YouTube

evima.gr