Στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Η στιγμή που βγαίνει από το καμαρίνι - Στο πλατό και ο Έλληνας σωσίας του

Αν μας έλεγε κανείς τη φράση «ο Μπραντ Πιτ στην Πλατεία Κοτζιά», θα νομίζαμε ότι πρόκειται για κάποιο ανέκδοτο. Ωστόσο, ο χολιγουντιανός σταρ πράγματι βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί.
Το Orange Press Agency κατέγραψε τη στιγμή που ο ηθοποιός βγαίνει από το καμαρίνι του λίγα λεπτά μετά τιε 16:00, φορώντας το γνωστό πλέον κοστούμι που φορά στην ταινία.
Στο ντοκουμέντο κατευθύνεται προς άλλο τροχόσπιτο, , ώστε να τον αναλάβει το τμήμα μακιγιάζ της παραγωγής.
Μπράντ Πιτ: Και ο Έλληνας σωσίας του στο σετ των γυρισμάτων
Εκτός από τον Μπραντ Πίτ, δεν θα μπροούσε να λείπει και ο Έλληνας σωσίας του, που συμμετέχει στην ταινία.
Με ένα πλατύ χαμόγελο, καθώς πλέον είναι αναγνωρίσιμος στην Ελλάδα, έφτασε επίσης στην πλατεία Κοτζιά.
