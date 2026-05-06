Στινγκ: Γιατί δεν αφήνει τίποτα στα παιδιά του από την περιουσία των 550 εκατ. δολαρίων

Τα χρήματα μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους, καλλιεργώντας αίσθημα δικαιώματος και μειώνοντας την προσωπική τους ευθύνη. Γι’ αυτό και η κατανόηση της αξίας του χρήματος αποτελεί ένα βασικό μάθημα ζωή, κάτι που ο Sting φροντίζει να μεταδώσει στα παιδιά του.

Παρά την περιουσία του που εκτιμάται στα 550 εκατομμύρια δολάρια, ο διάσημος καλλιτέχνης έχει ξεκαθαρίσει ότι τα έξι παιδιά του—Joe, Fuschia, Mickey, Jake, Eliot και Giacomo—δεν θα βασιστούν σε κληρονομιά, αλλά θα χρειαστεί να χαράξουν τη δική τους πορεία μέσα από σκληρή δουλειά.

Ο Sting, κατά κόσμον Gordon Matthew Thomas Sumner, απέκτησε τα δύο πρώτα του παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Frances Tomelty, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1976 έως το 1984. Αργότερα, το 1992, παντρεύτηκε τη Trudie Styler, με την οποία απέκτησε άλλα τέσσερα παιδιά.

Όπως έχει δηλώσει με χιούμορ, δεν είχε σχεδιάσει να γίνει πατέρας, χαρακτηρίζοντας όμως τα παιδιά του ως τα πιο ευτυχισμένα «ατυχήματα» της ζωής του.

Σε ό,τι αφορά την περιουσία του, παραμένει σταθερός στη θέση του ότι δεν σκοπεύει να αφήσει μεγάλα ποσά στα παιδιά του, καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους οικονομική εξασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως βάρος παρά ως βοήθεια.

Αντίθετα, δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και την εργατικότητα, καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες και την εκπαίδευσή τους, αλλά ενθαρρύνοντάς τα να σταθούν στα δικά τους πόδια.

Παράλληλα, ο ίδιος έχει έντονη φιλανθρωπική δράση. Μαζί με τη σύζυγό του ίδρυσε το Rainforest Foundation Fund, ενώ έχει στηρίξει οργανισμούς όπως η Amnesty International, καθώς και δράσεις για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία.

Το 2025, προχώρησε και σε σημαντική δωρεά στο Baltic Centre for Contemporary Art, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δωρεάν πρόσβασης του κοινού στην τέχνη.