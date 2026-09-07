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Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα» – Τι συνέβη

Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά χωρίς να χάνει το χιούμορ της. Αναρωτήθηκε αν ο κολικός νεφρού είναι ο καλύτερος τρόπος να αρχίσει η εβδομάδα και πρότεινε απαντήσεις.

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Γιούλικα Σκαφιδά
Γιούλικα Σκαφιδά | @youlika.skafida - Instagram
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Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Γιούλικα Σκαφιδά, με τη γνωστή ηθοποιό να το γνωστοποιεί σήμερα (7/9) μέσα από story στο προφίλ της στο Instagram στο οποίο, βέβαια, δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί.

Η Γιούλικα Σκαφιδά ανέβασε μια φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο όπου τη βλέπουμε ξαπλωμένη με ορούς στο ένα χέρι και να σχηματίζει το σήμα της νίκης με το άλλο χέρι.

«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», αναρωτήθηκε η γνωστή ηθοποιός με την ίδια να επιστρατεύει και άλλο το χιούμορ της, δίνοντας προτεινόμενες απαντήσεις στους followers της, γράφοντας: «Ευκαιρία για ενυδάτωση, το παν είναι το στιλ, εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε, τσεκ το επόμενο».

Γιούλικα Σκαφιδά
Γιούλικα Σκαφιδά | @youlika.skafida - Instagram

 

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