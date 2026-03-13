Στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης: Η φωτογραφία από τα Επείγοντα και η ανάρτηση που έκανε

Μια δυσάρεστη εξέλιξη είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) για τον Άρη Σοϊλέδη, οποίος χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής και πρώην παίκτης του survivor, έκανε γνωστή την περιπέτειά του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα στιγμιότυπο μέσα από τον χώρο των Επειγόντων, δείχνοντας πως η μέρα του πήρε εντελώς διαφορετική τροπή από αυτή που υπολόγιζε.

Ο Άρης Σοϊλέδης συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ατάκα όλο νόημα και ειρωνεία: «καλά μας πάει ρε».

Η ανάρτηση | Instagram / @soiledis11

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή λόγο που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ωστόσο η ανάρτησή του ήταν αρκετή για να ανησυχήσει τους διαδικτυακούς του φίλους.