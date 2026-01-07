Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα! Μόνο υγεία!»

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας έπειτα από ατύχημα που είχε και τον κράτησε εκτός «Πρωινού».

Με ανάρτησή του το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο παρουσιαστής ενημέρωσε πως όλα είναι καλά πλέον με την υγεία του και πως θα επιστρέψει στην εκπομπή.

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ANT1 έγραψε στα social media: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο.

Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα για την υγεία του | Instagram/ gliagas

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης στο «Πρωινό»

Το πρωί της Τετάρτης το «Πρωινό» βγήκε στον αέρα χωρίς τον κεντρικό παρουσιαστή. Ο συνεργάτης του Τάσος Τεργιάκης, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα υγείας.

«Να σας πω ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα εξηγήσει τι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.