Μενού

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Προσέξτε την υγεία σας»

Μία φωτογραφία από δωμάτιο νοσοκομείου δημοσίευσε ο ηθοποιός Κώστας Σόμμερ ο οποίος νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες.

Reader symbol
Newsroom
Κώστας Σόμμερ
Ο Κώστας Σόμμερ στο νοσοκομείο | Instagram
  • Α-
  • Α+

Σε νοσοκομείο των βορείων προαστίων νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο ηθοποιός Κώστας Σόμμερ. Αν και δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του, ο ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείο όπου βρίσκεται συστήνοντας σε όλους να προσέχουν την υγεία τους.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε ο Κώστας Σόμμερ στα Instagram Stories του.

Κώστας Σόμμερ
Ο Κώστας Σόμμερ στο νοσοκομείο | Instagram

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE