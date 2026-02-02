Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Προσέξτε την υγεία σας»

Σε νοσοκομείο των βορείων προαστίων νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο ηθοποιός Κώστας Σόμμερ. Αν και δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του, ο ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείο όπου βρίσκεται συστήνοντας σε όλους να προσέχουν την υγεία τους.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε ο Κώστας Σόμμερ στα Instagram Stories του.

Ο Κώστας Σόμμερ στο νοσοκομείο | Instagram