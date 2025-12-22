«Στο παρά πέντε»: Οι πρωταγωνιστές ξαναδημιουργούν εμβληματική φωτογραφία του 2006

Όλοι είμαστε έτοιμη για το reunion του «Παρά Πέντε», το οποίο σε ακριβώς εικοσιτέσσερις ώρες από τώρα θα μεταδοθεί στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Οι πρωταγωνιστές της πολυαγαπημένης σειράς, οι «πέντε» , αναβίωσαν μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί στα γυρίσματα του 17ου επεισοδίου όπου η Ζουμπουλία είχε «φυγαδευτεί» από το νοσοκομείο.

«Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι, ίδια αγάπη. 20 χρόνια πέρασαν, αλλά μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ», γράφει η λεζάντα της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο Instagram, η οποία συνοδεύει τη φωτογραφία του τότε και του...σήμερα.