Στοιβάζεις τα ρούχα σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου σου; 10 στοιχεία που δεν ήξερες ότι έχεις

Αν τα ρούχα σου έχουν βρει καταφύγιο σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου, μάλλον αυτό το άρθρο σε αφορά (άμεσα κιόλας).

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων: εκείνοι που διπλώνουν τα ρούχα τους αμέσως και τα τοποθετούν στην ντουλάπα και εκείνοι που έχουν μια συγκεκριμένη καρέκλα για «προσωρινή» αποθήκευση.

Κι αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η καρέκλα δεν είναι απλώς ένα έπιπλο - είναι μια μικρή, αθόρυβη συνήθεια που σε ακολουθεί χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

