Stranger Things: Μετά την Κέιτ Μπους, η Νταϊάνα Ρος - Μπήκε σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το Stranger Things εκτόξευσε το τραγούδι Upside Down, που ακούγεται στην πέμπτη σεζόν.

Stranger Things
Stranger Things | Youtube / Still Watching Netflix
To 2022, το τραγούδι της Κέιτ Μπους «Running Up That Hill» επανήλθε στο προσκήνιο, χάρη στην τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Οι θαυμαστές της σειράς το άκουγαν (και το ακούνε) φανατικά, οδηγώντας το στα charts. Η χρήση του δεν ήταν απλώς μουσική υπόκρουση στη σειρά, αλλά κομμάτι της ίδιας της ιστορίας, κάτι που το έκανε να συνδεθεί με τους χαρακτήρες και κυρίως με τη Μαξ.

