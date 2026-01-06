Στράτος Τζώρτζογλου: «Μου έχει συμβεί να έρχονται στο θέατρο για να δουν τα οπίσθιά μου και όχι την ερμηνεία μου»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο Happy Day για τα χρήματα που έπαιρνε στο παρελθόν και τις υποχρεώσεις που έπρεπε να καλύψει, ενώ εξήγησε για ποιον λόγο δεν ήταν των ευκαιριακών σχέσεων.

Ακόμα ανέφερε πως είχε τύχει στο παρελθόν όταν έπαιζε το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι να έρχεται κόσμος στο θέατρο για να τον δει γυμνό και όχι για να δει την ερμηνεία του.

Διαβάστε επίσης - Βάνα Μπάρμπα: «Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί»

«Ήμουν από τους πιο ακριβοπληρωμένους της γενιάς μου. Πέρασαν πολλά χρήματα από τα χέρια μου, αλλά είχα να θρέψω 3 οικογένειες: τη δική μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Δούλευε και η Μαρία πολύ και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε συνθήκες, ώστε το παιδί όταν μεγαλώσει να έχει κάτι από εμάς», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το πώς επηρέασε η εξωτερική του εμφάνιση την επαφή του με τις γυναίκες, ο Στράτος Τζώρτζογλου απάντησε:

«Αν σε ενδιαφέρει μόνο η σωματική απόλαυση, η εξωτερική εμφάνιση βοηθάει. Γιατί σε βλέπουνε σαν πακέτο. ''Α, ο Τζώρτζογλου είναι γοητευτικός, θα'θελα να πάω μαζί του''. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είχα πολλές προτάσεις αλλά δεν πήγαινα».

«Εγώ παντρεύτηκα στα 21 με μία γυναίκα με την οποία την αγαπούσα και ήμουνα πολύ ερωτευμένος και δεν απίστησα ποτέ. Και ήμουνα πολύ πιστός.

Αλλά και μετά που χώρισα, πάντα έκανα σχέσεις στη ζωή μου. Δύο, τρία χρόνια, μέχρι να 'ρθει η Σοφία με την οποία ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκα και είμαστε τώρα οχτώ χρόνια μαζί.

Δεν ήμουνα του one night stand. Και πάντα επέλεγα πού θα δώσω την ενέργειά μου και τι ενέργεια θα πάρω», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

Μάλιστα, εξήγησε ότι δεν χάλαγε καθόλου τις γυναίκες το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος, λέγοντας: «Οι γυναίκες δεν χαλιόντουσαν που ήμουνα παντρεμένος, το δείχνανε. Όπως και πιθανόν και άντρες. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που σου κάνει σεξουαλική προσφορά. Μπορεί να κολακέψει λίγο ένα κομμάτι του ''εγώ'' σου, όχι της ψυχής σου».

Τέλος, αναφέρθηκε στην περίοδο που πρωταγωνιστούσε στο Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι και τύχαινε κόσμος να πηγαίνουν στο θέατρο για να τον δουν γυμνό και όχι για το πώς παίζει.

«Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούνε για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια. Που μου 'χει συμβεί και αυτό. Γιατί στο ''Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι'' πήρα πολύ καλές κριτικές ως ερμηνεία. Αλλά πολύς κόσμος ερχότανε για να με δει γυμνό», είπε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.