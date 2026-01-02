Βάνα Μπάρμπα: «Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί»

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη ανήμερα την Πρωτοχρονιά (1/1) στο «Στούντιο 4» και μεταξύ άλλων η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, Φαίδρα - Θεοδώρα, εξομολογούμενη στους παρουσιαστές πως ήταν «δύσκολο, επώδυνο και ανόητο», υποτιμώντας στην αρχή τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.

«Ήμουν 37 ετών, ήμουν στο peak της καριέρας μου, τα είχα κάνει όλα, είχα ζήσει τα πάντα, αλλά ένιωθα ότι κάτι μεγάλο μου έλειπε. Είχα ζήσει υπέροχη ζωή. Ήρθε αυτό το δώρο και μου άλλαξε όλη τη ζωή.

Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο.

Ήμουν άτυχη, ίσως πλήρωσα τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαίδρας. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου. Μέσα στη δόξα πίστεψα ότι δεν θα ήταν τίποτα για εμένα, αφού τα κάναμε όλα. Τραγικό λάθος», είπε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα.

«Υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου και πίστεψα ότι το να μεγαλώσεις μόνη σου ένα παιδί και να μην έχεις κανέναν άντρα δίπλα σου είναι τόσο εύκολο, αλλά ξαφνικά άρχισαν οι κατραπακιές.

Αρχίζω και χάνω χρήματα, δεν μπορώ να συντηρήσω τη ζωή μου μόνη μου, αλλά δεν μπορώ και να συμβιβαστώ και ξαφνικά να μείνω με κάποιον. Δεν γινόταν, δεν ήταν στη φύση μου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.