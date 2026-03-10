Super Κική για την απόπειρα βιασμού: «Ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν με χτυπημένα πόδια»

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση στο Youtube Channel του Παντελή Τουτουντζή, η Super Κική αναφέρθηκε στην απόπειρα βιασμού που βίωσε όταν ήταν 15 ετών στη Χίο. Όπως εξήγησε η εφηβεία της πήγαινε κλιμακωτά και κινούνταν από την ανάγκη της να ανήκει κάπου.

«Είχα κλέψει μισό κιλό χάσισι από έναν που είχε πάει να με βιάσει. Ήμουν γύρω στα 15 και γούσταρα έναν που έκανε σεξ με οποιαδήποτε. Ήμασταν σε ένα μπαράκι από αυτά τα κλασικά στέκια της επαρχίας.

Εγώ είχα μεθύσει και μου είπε αυτός “πάμε να χαμουρευτούμε” και του είπα “άντε, πάμε” και του έδωσε έναν μπάφο. Εγώ μπάφο δεν έπινα με αλκοόλ και έγινα σκουπιδαριό.

Θυμάμαι στιγμές... ανοίγω τα μάτια μου και ήμουν τρικάβαλο σε ένα μηχανάκι και μετά από λίγο είχα πάλι αυτή την εικόνα αλλά ήμουν με χτυπημένα πόδια γιατί είχαμε πέσει.

Μετά θυμάμαι να είμαι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και να ακούω έναν μεγαλύτερο, ο οποίος είναι ακόμα στη Χίο, να λέει “μπες πρώτα εσύ που σε γουστάρει και μετά θα μπω εγώ, δεν θα καταλάβει τη διαφορά”. Μια που το ακούω και μια που ξεμεθάω.

Ήταν και αυτός που γούσταρα πολύ χάλια. Και ήρθε από πάνω μου και του έδωσα με όλη μου τη δύναμη μια σπρωξιά και κοπάνησε το κεφάλι του στον τοίχο. Έμεινε εκεί αλλά δεν πέθανε. Σηκώθηκα και είπα στον άλλο που ήταν κατάγυμνος ό,τι επιχείρημα είχα το κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή ώστε να μην το κάνει.

Του είπα ότι οι αρχηγοί της ομάδας που άνηκα κάποια στιγμή θα βγουν από τη φυλακή και ότι θα το πω παντού. Είχα αίματα στα πόδια και μου έδωσε και betadine.

Άνοιξα την πόρτα και δεν ήξερα πού ήμουν, άρχισα να κατηφορίζω.

Πέρασαν 2-3 χρόνια και δεν το είχα πει πουθενά γιατί ντρεπόμουν και γνωριζόμασταν όλοι στη Χίο. Είχα μια φίλη, πολύ αλάνι, που είχε κάνει κάτι με έναν γνωστό αυτούνου που είχε πάει να με βιάσει. Μου είπε “αυτός με αυτόν έχουν κρυμμένο ένα κιλό χασίσι σε ένα χωράφι”.

Δεν θα πω τη συνέχεια. Όταν μπήκα φυλακή, εκείνος μάς είχε φέρει μια παραγγελία και του είπα “εγώ σου το πήρα”».