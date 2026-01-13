Survivor: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio - Θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο» λέει η σύντροφός του

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Σίλια, σύντροφος του Gio Kay, εκφράζοντας τη στήριξή της στον viral παίκτη του Survivor, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα των Αθηναίων.
Ο Gio Kay, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media χάρη στις ατάκες του.
«Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες.
Είναι ο εαυτός του. Είναι αληθινός, μια αγνή ψυχή, έξυπνος και στρατηγικός», ανέφερε αρχικά η Σίλια.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν λέει ότι θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, του λέω “εγώ είμαι μαζί σου, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο».
Η Σίλια συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω από την πρώτη του εμφάνιση απέδειξε από την αρχή ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Στο τέλος της ημέρας πάει για να περάσει καλά, να ζήσει μια εμπειρία. Ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι το κάνει περισσότερο για πλάκα».
