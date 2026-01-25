Survivor: Λιποθύμησε ο Καραϊσαλίδης από την πείνα - «Σκέφτομαι σοβαρά να φύγω»

Σκούρα τα βρήκε ο Γιώργος Καραϊσαλίδης στο Survivor, καθώς όπως είπε στο σημερινό επεισόδιο, η έλλειψη τροφής είχε ως αποτέλεσμα να λιποθυμήσει στην παραλία.

«Πρώτη φορά στη ζωή μου λιποθύμησα και δεν ήξερα κα τι συνέβαινε. Τα παιδιά μου έλεγαν, εγώ απλά ξύπνησα πάνω στην άμμο. Ήταν δύσκολη η βραδιά, πιστεύω για αυτό έφταιγε ότι ήμασταν νηστικοί.

Δεν έχω το αίσθημα της πείνας, απλά δεν έχω ενέργεια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν είχα στο μυαλό μου να φύγω, αλλά χθες έφτασα σε σημείο να λιποθυμώ, στις 7 μέρες. Όταν μπαίνει ο παράγοντας υγεία, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά».