Συγκινεί η Αγγελική Νικολούλη: «Πέρασαν τρεις μήνες, το σπίτι άδειο»

Τρεις μήνες πέρασαν από την ημέρα που η Αγγελική Νικολούλη έχασε τη μητέρα της η οποία αντιμετώπιζε για καιρό προβλήματα υγείας νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η απώλεια της μητέρας της άφησε μεγάλο κενό. Τρεις μήνες μετά η Αγγελική Νικολούλη πως το σπίτι μοιάζει άδειο χωρίς εκείνη και πως περιμένει ακόμα να τη δει και να την πάρει αγκαλιά.

«Πέρασαν τρεις μήνες…Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα…Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη.

Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν…Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή…Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι από εκεί πάνω…Αντάμωσες με τα παιδιά μας; Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν», γράφει η παρουσιάστρια του «Φως στο Τούνελ»