Συγκινεί η Καινούργιου για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Όσο και αν προσπάθησα, δεν βρήκα τις λέξεις»

Συγκινεί η Κατερίνα Καινούργιου σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram για τον θάνατο της στενής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή χθες Σάββατο (23/8) μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Οι δύο γυναίκες ήταν φίλες από την παιδική τους ηλικία και η γνωστή παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως δεν μπορεί να βρει λέξεις να εκφράσουν τη θλίψη που νιώθει αυτή τη στιγμή.

Διαβάστε ακόμα - Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το «Καληνύχτα Μαμά», η σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη και η φιλία με την Καινούργιου

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Αναλυτικότερα η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε στην ανάρτησή της, την οποία συνόδεψε με κοινές τους φωτογραφίες, αλλά και φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου:

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ…

Όσο και αν προσπάθησα, δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού.

Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!

Πάλεψες σα λιοντάρι, αστέρι μου… Μ' όλη την δύναμη της ψυχής σου…

Ήσουν πιο δυνατή απ' όσο χωράει ο ανθρώπινος νους…

Αγαπήθηκες τόσο πολύ, Άλεξ μου… όσο κανένας άλλος… απ' την οικογένειά σου, εμάς όλους τους φίλους σου… απ' τον υπέροχο σύντροφό σου!

Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι' αυτόν τον κόσμο… Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κι αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη… μέσα κ έξω… όσο καμία άλλη αστέρι μου!

Ήσουν πάντα εκεί για όλους…».

«Ευχαριστώ τον Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου…

Οι στιγμές μας άπειρες… Και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό.

«Αν τα δάκρυά μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…»

Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρά μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη και να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια…

Καλό παράδεισο, άγγελέ μου… Να προσέχεις εκεί ψηλά…», έγραψε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.