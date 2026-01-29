Συγκινεί ο Σάκης Αρναούτογλου: Το «ευχαριστώ» και η παράκληση στη μνήμη της μητέρας του

Με μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Σάκης Αρναούτογλου ευχαρίστησε όλους όσοι του στάθηκαν μετά την απώλεια της μητέρας του.

Ο γνωστός μετεωρολόγος μίλησε με λόγια καρδιάς για τη στήριξη που δέχεται αυτές τις δύσκολες ώρες, τονίζοντας πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης τον έχουν συγκινήσει βαθιά.

Ο ίδιος απηύθυνε και μια ιδιαίτερη παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του, προτείνοντας αντί στεφάνων να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις», έναν χώρο που προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά και νέους που το έχουν ανάγκη.

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, μπορούν, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι να στηρίξουν το “Σπίτι της Άρσις”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η είδηση του θανάτου της μητέρας του έγινε γνωστή νωρίτερα μέσα από μια εξίσου φορτισμένη ανάρτηση του αδελφού του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος αποχαιρέτησε τη μητέρα τους με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.