Τα 10 πιο «άχρηστα» δώρα που όλοι έχουμε πάρει ή έχουμε κάνει στις γιορτές

Γιορτές. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, επισκέψεις σε φίλους, συγκεντρώσεις σε σπίτια. Τι ωραία περίοδος να κάνεις δώρα στους δικούς σου ανθρώπους. Να τους δείξεις πως τους σκέφτεσαι. Μέχρι εδώ όλα καλά. Όταν όμως αυτός ο… κοινωνικός κύκλος ανοίγει, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Προσθέστε και τη νέα μόδα του Secret Santa και κάπως έτσι δημιουργείται ο «εφιάλτης» των δώρων.

Πόσες ιδέες να έχεις πια για να πάρεις δώρο σε κάποιον. Πόσες φορές δεν πήρες κάτι απλώς και μόνο για να βγάλεις την υποχρέωση. Ή πόσες φορές δεν ήσουν εσύ ο ίδιος αυτή η υποχρέωση και ένιωσες να σε ξεπετάνε με ένα δώρο τόσο κοινότυπο.

Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ταιριάζει ο στίχος από το τραγούδι «Τα Χριστούγεννα σημαίνουν» που λένε τα Ημισκούμπρια. «Και μένα θα μου κάνουν δώρα, πφφφ, γαμάτα. Ένα σέτ γραφείου, μπρελόκ και μιά γραβάτα...».

Επειδή, λοιπόν, έχουμε βρεθεί δεδομένα όλοι και στις δύο πλευρές, να κάνουμε ή να μας κάνουν δώρα, μαζέψαμε 10 παραδείγματα... ξεπέτας! (Φυσικά και θα συνεχίσουμε να τα προσφέρουμε και να τα λαμβάνουμε...)

Τα 10 πιο «άχρηστα» δώρα

Κούπα με «εξυπνάδες»

Αυτές οι κούπες με τις... αστείες ατάκες. Είτε χριστουγεννιάτικες είτε όχι. Μαζεμένες όλες σε ένα ντουλάπι, πίνεις 2–3 φορές και μετά τις ξεχνάς.

Κάλτσες τύπου «δώρο ανάγκης»

Όχι ποιοτικές, συνήθως με γιορτινά μοτίβα που δεν φοριούνται ποτέ μετά τις γιορτές.

Φτηνό κρασί «για το καλό»

Μπουκάλια που χαρίζονται από υποχρέωση και ανοίγονται μόνο αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο.

Ημερολόγιο τοίχου ή γραφείου

Με τοπία, γατάκια ή «σοφά ρητά». Τον Φεβρουάριο τα έχεις ήδη βαρεθεί.

«Εύκολο» βιβλίο χωρίς να ξέρουμε τι διαβάζει ο άλλος

Αν και ένα βιβλίο δεν είναι ποτέ άχρηστο δώρο, είναι το κλασικό δώρο ανάγκης, που συχνά μένει αδιάβαστο.

USB ανεμιστηράκι γραφείου

Κάνει θόρυβο, δεν δροσίζει και υπάρχει μόνο για να θυμίζει ότι «έπρεπε να πάρουμε κάτι». Καθαρά δώρο γραφείου.

Selfie stick ή τρίποδο κινητού

Κανείς δεν το ζητά, κανείς δεν το χρησιμοποιεί. Κλασικό δώρο «δεν ξέρω τι να πάρω».

No-name Bluetooth ηχείο

Συνήθως έχει κακό ήχο, χαμηλή ένταση και αποσυνδέεται συνέχεια. Ακούγεται 5 λεπτά την πρώτη μέρα και μετά τέλος.

Φθηνό power bank «για παν ενδεχόμενο»

Έχει συνήθως μικρή χωρητικότητα, φορτίζει αργά και δεν το παίρνεις ποτέ μαζί σου. 9 στις 10 φορές καταλήγει μόνιμα στο συρτάρι.

Δώρο που συνοδεύεται από «κάρτα αλλαγής»

Ένδειξη ότι ούτε αυτός που έκανε το δώρο πίστεψε πραγματικά στην επιλογή του - απλώς ήθελε να «βγάλει» τις γιορτές.

Στο τέλος της ημέρας, κανένα από αυτά τα δώρα δεν είναι πραγματικά άχρηστο. Είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής σύμβασης που λέει ότι «κάτι πρέπει να πάρεις». Κι έτσι, κάθε χρόνο, τα ίδια αντικείμενα αλλάζουν χέρια, γεμίζουν συρτάρια και ντουλάπια και περιμένουν υπομονετικά την επόμενη μετακόμιση για να ξαναβγούν στο φως.

Και το πιο ειρωνικό;

Φέτος, διαβάζοντας αυτή τη λίστα, κάποιο από αυτά πιθανότατα βρίσκεται ήδη τυλιγμένο κάτω από το δέντρο. Είτε για να το κάνεις, είτε για να το πάρεις. Και κάπως έτσι, ο κύκλος των «άχρηστων» δώρων συνεχίζεται - ακριβώς όπως κάθε χρόνο.