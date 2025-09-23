Τάκης Βαμβακίδης: «Είχα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή»

Ο Τάκης Βαμβακίδης, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, έδωσε συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ακόμα αναφέρθηκε και στους καλούς του φίλους, Βασίλη Καρρά και Μανούσο Μανουσάκη, οι οποίοι δεν είναι πλέον στη ζωή.
«Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα - όχι συνηθισμένο - και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή.
58 λεπτά και με 14 εξετάσεις και τελευταία την αξονική και την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός, "δεν μιλάς, δεν περπατάς, δεν συγκινείσαι". Αμέσως κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα», είπε αρχικά ο Τάκης Βαμβακίδης.
Αναφερόμενο στον αξέχαστο Βασίλη Καρρά, ο ίδιος είπε:
«Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Oσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της η γυναίκα του είναι βράχος σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ».
«Τον Μανούσο Μανουσάκη τον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του», είπε στη συνέχεια ο Τάκης Βαμβακίδης.
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.