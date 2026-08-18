Τάσος Χαλκιάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό - «Θα φύγω τώρα, θα χαθώ»

Η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Κιθαιρώνα, επεκτεινόμενη στο Πόρτο Γερμενό, την Ξηρονομή και ευρύτερες περιοχές σε Αττική και Βοιωτία, έκαψε συνολικά πάνω από 144.000 στρέμματα. Στο Πόρτο Γερμενό κάηκαν περισσότερα από 100 σπίτια, ανάμεσά τους και αυτό του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά.

«Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο», ανέφερε προ ημερών ο Τάσος Χαλκιάς βλέποντας τους κόπους του να έχουν γίνει στάχτη.

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την καταστροφική φωτιά ο Τάσος Χαλκιάς δημοσιεύει ένα ποίημα με τον τίτλο «Ξαγρυπνώντας» μέσα από το οποίο μιλά για τις απώλειες, τις αναμνήσεις, τα όνειρα που μπορεί να χάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά και τη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί μέσα από τον πόνο.

Το ποίημα που δημοσίευσε

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιος είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νου

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή.

να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να παίξει.

Περπάτα βήμα θαρετό,

πότε αργό, πότε γοργό

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ,

άλλη φορά δε θα το πω,

ώρα να προσπεράσεις!

Για ό,τι έκανες καλό

ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,

μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!

Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ μη σταματήσεις

κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα, βάσανα καημοί,

αγάπες και αναμνήσεις

σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κάνε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

θα φύγω τώρα, θα χαθώ

κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μην το αραιώσεις,

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις.…»