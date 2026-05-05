Τάσος Ιορδανίδης: «Τους τελευταίους 3,5 μήνες περάσαμε πολύ δύσκολα οικογενειακώς λόγω προβλήματος υγείας»

Ο Τάσος Ιορδανίδης βρέθηκε χθες Δευτέρα (4/5) στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μαύρο Κουτί» και μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που είχε στο σπίτι του τους τελευταίους μήνες, αλλά και στο βίντεο που θα παιχτεί τις επόμενες ημέρες με τον ίδιο και τη Ζωή Κρονάκη να στέλνουν τις ευχές τους στον Akyla για τη Eurovision 2026.

Ωστόσο, όταν ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν θα συνεχίσει και του χρόνου ως δίδυμο με τη Ζωή Κρονάκη, δεν θέλησε να απαντήσει.

«Όσον αφορά στο βίντεο, θέλω να σας πω ότι το γυρίσαμε και θα βγει οσονούπω. Είναι ένα βίντεο με ευχές προς τον Ακύλα για να μας φέρει την πολυπόθητη πρωτιά» είπε χαρακτηριστικά ο Τάσος Ιορδανίδης, τον οποίο φέτος τηλεοπτικά βλέπουμε στη σειρά του Mega, Μια Νύχτα Μόνο.

«Τους τελευταίους 3,5 μήνες σε οικογενειακό επίπεδο περάσαμε πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα λόγω ενός προβλήματος υγείας. Οπότε πάνω από όλα υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά και να μπορούμε να δουλεύουμε και να δουλεύουμε σε δουλειές που μας ευχαριστούν. Πάνω από όλα υγεία και όλα τα άλλα έρχονται», τόνισε ο Τάσος Ιορδανίδης.