Taylor Swift: Το αστρονομικό ποσό που έδωσε ο Travis Kelce για το δαχτυλίδι της πρότασης

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) παντρεύεται τον αγαπημένο της σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι, με την ποπ σταρ να ανακοινώνει χθες (26/8) τα ευχάριστα νέα μέσα από ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram

«Η δασκάλα αγγλικών σας και ο δάσκαλος γυμναστικής σας παντρεύονται», έγραψε η Σουίφτ, ενθουσιάζοντας τους φαν της, ενώ στις φωτογραφίες που ανέβασε, τη βλέπουμε αγκαλιά με τον σύντροφό της σε έναν κήπο, ενώ η ίδια δείχνει στον φακό το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, ένα λαμπερό μεγάλο διαμάντι.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Swift φαίνεται να είναι ένα διαμάντι «Old Mine Brilliant Cut» 8 καρατίων, μια σπάνια κοπή με λεπτομέρειες που χρονολογούνται από τις αρχές του 18ου αιώνα έως τα τέλη του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με την εταιρεία κοσμημάτων VRAI, «Τα "Old Mine Cut" διαμάντια έχουν τετράγωνο σχήμα με στρογγυλεμένες γωνίες.

Μάλιστα, δεν υπάρχουν δύο ίδια "Old Mine Cut" διαμάντια», αλλά μπορεί κάποιος να τα ξεχωρίζει από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους.

Ο ειδικός Benjamin Khordipour της Estate Diamond Jewelry δήλωσε στο Brides:

«Το δαχτυλίδι είναι χειροποίητο με κίτρινο χρυσό 18 καρατίων και το κεντρικό διαμάντι είναι διακοσμημένο ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το αντικέ στυλ του. Μικρότερα διαμάντια και χειροποίητες χαρακτικές διακοσμούν το υπόλοιπο δαχτυλίδι.

Η αστρονομική τιμή του δαχτυλιδιού

Σύμφωνα με το People, το δαχτυλίδι αρραβώνων της Σουίφτ σχεδιάστηκε από τον Κέλσι και τον κοσμηματοπώλη Kindred Lubeck της Artifex Fine Jewelry, η οποία πουλάει πολυτελή κοσμήματα σε τιμές λιανικής που φτάνουν και τα 33.600 δολάρια.

Μπορεί να μη γνωρίζουμε το ακριβές ποσό που έδωσε ο Τράβις Κέλσι για το δαχτυλίδι των αρραβώνων με την Τέιλορ Σουίφτ, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λιγότερο είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

«Εκτιμούμε την τιμή του δαχτυλιδιού στα 550.000 δολάρια», δήλωσε ο Khordipour στο Brides αν και ο Neil Dutta, Διευθύνων Σύμβουλος της κοσμηματοποιίας Angelic Diamonds, δήλωσε στο People ότι η τιμή του δαχτυλιδιού μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1,3 και 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Την ίδια στιγμή ο διάσημος κοσμηματοπώλης George Khalife εκτίμησε ότι το διαμάντι θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στα 20 καράτια, με την τιμή του να κυμαίνεται από 3,5 έως 5 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: Forbes