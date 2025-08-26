Τέιλορ Σουίφτ: Παντρεύεται με τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι - Η ανάρτηση με το γαμήλιο δαχτυλίδι

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό στο Instagram ότι παντρεύεται τον αγαπημένο της σταρ του NFL Τράβις Κέλσι.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η δημοφιλής τραγουδίστρια, διακρίνεται με τον σύντροφό της να ποζάρουν αγκαλιασμένοι σε έναν κήπο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ δείχνει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, ένα λαμπερό μεγάλο διαμάντι.

Την ανάρτηση συνόδευε η εξής λεζάντα: «Η δασκάλα αγγλικών σας και ο δάσκαλος γυμναστικής σας παντρεύονται».

Το νέο του γάμου της Τέιλορ Σουίφτ ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στο podcast του συντρόφου της, στο οποίο ανακοίνωσε τον τίτλο του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl».