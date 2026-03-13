Τέσσερις επιλογές πρωινού που νομίζεις ότι σου δίνουν ενέργεια αλλά δεν ισχύει

Αν νιώθετε ότι το στομάχι σας γουργουρίζει λίγο μετά το πρωινό, μπορεί να μην φάγατε αρκετά, αλλά είναι επίσης πιθανό απλώς να μην καταναλώσατε αρκετές από τις κατάλληλες τροφές. Ένας από τους απλούστερους τρόπους για να κάνετε το πρωινό πιο χορταστικό είναι να συμπεριλάβετε τόσο πρωτεΐνες όσο και φυτικές ίνες.
Η πρωτεΐνη σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την πέψη και υποστηρίζουν την πιο σταθερή ενέργεια.Όταν λείπει μία - ή και οι δύο – από τις παραπάνω επιλογές η πείνα τείνει να επανέρχεται πιο γρήγορα.
