Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια: Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι επιστρέφει στο Netflix

Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie), βασισμένο στην αγαπημένη σειρά βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ, θα αποκτήσει νέα τηλεοπτική ζωή, αφού το Netflix έδωσε το πράσινο φως για επερχόμενο reboot. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που η σειρά κυκλοφόρησε στο NBC και αγαπήθηκε από το κοινό, κρατώντας τους συντροφιά για εννέα σεζόν.

