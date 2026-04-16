Θανάσης Πάτρας για την περιπέτεια της συζύγου του με τον καρκίνο: «Μακάρι να τα είχα περάσει εγώ»

Οι κρίσιμες ώρες που περνά ο Γιώργος Μυλωνάκης στάθηκαν αφορμή για να ακολουθήσει μια εξομολόγηση από τον Θανάση Πάτρα για την περιπέτεια υγείας της συζύγου του, Κατερίνας Παγώνη.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε στην εκπομπή Happy Day και δήλωσε ότι θα προτιμούσε όλο αυτό που πέρασε η αγαπημένη του να είχε συμβεί σε εκείνον.

«Εννοείται μακάρι να τα είχα περάσει εγώ και φαντάζομαι το ίδιο σκέφτεται και η Τίνα. Πάντα όταν είσαι με τον άνθρωπό σου και τον βλέπεις να ταλαιπωρείται, προφανώς σκέφτεσαι ότι καλύτερα να το έχεις πάθει εσύ παρά εκείνος» δήλωσε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής περιέγραψε: «Η σύζυγός μου είχε μια περιπέτεια με κακοήθεια στο νεφρό. Πράγμα το οποίο πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, σε πολύ αρχικό στάδιο. Συνέβη έναν χρόνο πριν. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην Καρδίτσα για το Πάσχα, και θα έκανε την επέμβαση ακριβώς μετά… Ήταν το πιο άσχημο και μαύρο Πάσχα που έχω περάσει στη ζωή μου.

Ήμασταν σε κατάθλιψη και ο ένας και ο άλλος. Είναι αυτό που λες, καλύτερα κάν' το τώρα για να μη μπεις στη διαδικασία να το σκέφτεσαι, γιατί μετά δε μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας κάνανε τους καραγκιόζηδες. Ήμασταν σε μαύρο χάλι. Εννοείται ότι μας έφερε πιο κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες μαζί.

Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά, σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματα που έχω για τη γυναίκα μου, και το τι σημαίνει για μένα. Είμαι χαρούμενος που το βρήκαμε, το καταλάβαμε νωρίς και το ξεπεράσαμε…Το ανακάλυψε σε άσχετη κατάσταση, είχε έναν πόνο που θεωρητικά ήταν μυικός. Επέμενε να το ψάξει, μετά επέμενε και ο γιατρός, και τελικά…».