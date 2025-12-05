Θοδωρής Μαραντίνης: «Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω - Δεν νομίζω να ξαναπαντρευτώ»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι καλεσμένος στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά, το οποίο θα προβληθεί αύριο Σάββατο (6/12) στο Open και ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα στο Happy Day.

Σε αυτό ο γνωστός τραγουδιστής μιλάει για την προσωπική του ζωή, λέγοντας πως πλέον την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ αναφέρει πως δεν θα ξαναπαντρευτεί.

«Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω! Αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στο βαθμό που μπορώ προσωπικό. Το προστατεύω!

Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα καταρχάς, έχω και μεγάλα παιδιά οπότε δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.