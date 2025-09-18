Μενού

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Δημήτρης Σταρόβας: «Παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου»

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Δημήτρης Σταρόβας. Το μήνυμα που έστειλε μέσω Instagram.

Δημήτρης Σταρόβας
Δημήτρης Σταρόβας | NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Ο Δημήτρης Σταρόβας έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης από επιτήδειους, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το όνομά του για να κερδίσουν χρήματα και ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να ενημερώσει τους followers του για το τι συμβαίνει.

Αναλυτικότερα σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Instagram ο Δημήτρης Σταρόβας έγραψε:

«Προσοχή, απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου, και με φωνή που μου φόρεσαν, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη».

Μάλιστα, ο Δημήτρης Σταρόβας ενημέρωσε τους followers του ότι θα πει περισσότερες λεπτομέρειες σε βίντεο που θα ανεβάσει την επόμενη εβδομάδα στο κανάλι του στο YouTube.

