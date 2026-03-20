Θύμα ξυλοδαρμού ο Ηλίας Βρεττός σε νυχτερινό μαγαζί: Τι δήλωσε ο τραγουδιστής

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο Ηλίας Βρεττός κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του σε νυχτερινό μαγαζί στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα (20/3) «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όλα ξεκίνησαν όταν σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε θαμώνες για τη σειρά των παραγγελιών τόσο σε ποτά όσο και σε τραγούδια και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε και ξέσπασε άγριος καβγάς.

Αρχικά ένας μουσικός του Ηλία Βρεττού αντέδρασε, στη συνέχεια επενέβη και ο γνωστός τραγουδιστής προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα, λέγοντας πως δεν γίνεται να συνεχίσει το πρόγραμμα με αυτή την κατάσταση και τότε κάποιοι θαμώνες σηκώθηκαν, άρχισαν να χτυπούν τόσο τον Βρεττό όσο και ανθρώπους του μαγαζιού, καθώς επίσης να σπάνε το μαγαζί.

Σύμφωνα με το Πρωινό, τα χτυπήματα που δέχθηκε ο Ηλίας Βρεττός ήταν στο πρόσωπο με τον τραγουδιστή, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής να δείχνει να μην πτοείται και να λέει:

«Υπήρξε όντως ένα περιστατικό με έναν θαμώνα στην Κύπρο, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες διότι θεωρώ ότι ήταν πραγματικά ένα ατυχές περιστατικό. Είμαι εδώ, είμαι καλά, είμαι στη δουλειά μου και προχωράμε παρακάτω. Συμβαίνουν και δύσκολα και περίεργα περιστατικά τη νύχτα, τα διαχειριζόμαστε. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον μας».