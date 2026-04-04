Θυμάστε την Όλγα Κυπριώτου; Η διάκριση στον διαγωνισμό Μις Ιντερνάσιοναλ και η εντυπωσιακή της εικόνα σήμερα

Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι η εντυπωσιακή Ελληνίδα που το 2004 ταξίδεψε μέχρι την Κίνα και κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς; Ο λόγος για την Όλγα Κυπριώτου, η οποία έκανε πρόσφατα μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Καλημέρα είπαμε;», θυμίζοντας στο κοινό τη λαμπερή πορεία της αλλά και το γεγονός ότι η ομορφιά της παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Γεννημένη το 1983 στη Μυτιλήνη, η Όλγα Κυπριώτου ξεχώρισε από νωρίς στον χώρο του μόντελινγκ. Η χρυσή της χρονιά ήταν το 2004, όταν συμμετείχε στα Εθνικά Καλλιστεία και κέρδισε επάξια τον τίτλο της Β' Σταρ Ελλάς (Miss Star Hellas 2004).

Ο τίτλος αυτός της έδωσε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό Miss International, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Πεκίνο της Κίνας. Η παρουσία της εκεί μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Όχι μόνο έφτασε στη θέση της τρίτης αναπληρωματικής, αλλά ο φωτογραφικός φακός τη λάτρεψε τόσο, που έφυγε από την Ασία κρατώντας στα χέρια της το διεθνές βραβείο «Miss Photogenic».