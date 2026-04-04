Θυμάστε την Όλγα Κυπριώτου; Η διάκριση στον διαγωνισμό Μις Ιντερνάσιοναλ και η εντυπωσιακή της εικόνα σήμερα

Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι η εντυπωσιακή Ελληνίδα που το 2004 ταξίδεψε μέχρι την Κίνα και κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα σε έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς; Ο λόγος για την Όλγα Κυπριώτου, η οποία έκανε πρόσφατα μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Καλημέρα είπαμε;», θυμίζοντας στο κοινό τη λαμπερή πορεία της αλλά και το γεγονός ότι η ομορφιά της παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.
Γεννημένη το 1983 στη Μυτιλήνη, η Όλγα Κυπριώτου ξεχώρισε από νωρίς στον χώρο του μόντελινγκ. Η χρυσή της χρονιά ήταν το 2004, όταν συμμετείχε στα Εθνικά Καλλιστεία και κέρδισε επάξια τον τίτλο της Β' Σταρ Ελλάς (Miss Star Hellas 2004).
Ο τίτλος αυτός της έδωσε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό Miss International, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Πεκίνο της Κίνας. Η παρουσία της εκεί μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Όχι μόνο έφτασε στη θέση της τρίτης αναπληρωματικής, αλλά ο φωτογραφικός φακός τη λάτρεψε τόσο, που έφυγε από την Ασία κρατώντας στα χέρια της το διεθνές βραβείο «Miss Photogenic».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.