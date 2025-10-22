Μενού

Τι συμβαίνει με τη 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν; Η εμφάνιση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Νορθ Γουέστ ή περνάει εφηβεία ή της αρέσει να γίνεται θέμα συζήτησης.

Reader symbol
Newsroom
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε πασαρέλα και την «σταύρωσαν» στα social: «Είναι μεθυσμένη;»
Κιμ Καρντάσιαν | (Instagram @kimkardashian)
  • Α-
  • Α+

Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τα τελευταία εικοσιτετράωρα για όλους τους λάθους λόγους.

Η εμφάνισή της στις φωτογραφίες και στα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ανησύχησαν ακόλουθους και μη, που επισήμαναν πως κάτι δεν πάει καλά με αυτό το κορίτσι.

Η Νορθ, η οποία διατηρεί κοινό λογαριασμό με τη μητέρα της στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης - υιοθέτησε ένα look που σίγουρα δεν συνάδει με την ηλικία της.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE