«Τι τελικός είναι αυτός; Είμαστε έτοιμοι για Bad Bunny» - Έκπληκτη η Μπεκατώρου με το ποσό που κέρδισαν

Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς τελικούς της φετινής σεζόν έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου στο The Chase, καθώς οι παίκτες κατάφεραν να λυγίσουν το «Σούπερ Αγόρι», φεύγοντας με 11.100 ευρώ.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την μεγάλη νίκη των παικτών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο ρε παιδιά! Τι τελικός είναι αυτός; Μιλάμε σκίσατε! Σκίσατε! Τι χαρά είναι αυτή;».

Όταν οι παίκτες άρχισαν να αποκαλύπτουν πώς θα αξιοποιήσουν τα χρήματά από τη νίκη τους, καλώντας το «Σούπερ Αγόρι» να τους ακολουθήσει στην συναυλία του Bad Bunny, στην οποία σχεδιάζουν να βρεθούν.

Η Μαρία Μπεκατώρου τότε είπε χαρακτηριστικά: «Θα έρθεις στον Bad Bunny… Κερασμένα από την Ελένη. Είμαστε έτοιμοι για τον Bad Bunny… Ξεκινάω να δω πού θα πάμε τελικά να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε».