Time: Τα δύο πρόσωπα ελληνικής καταγωγής στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους για το 2025

Μπορεί το brain drain να είναι πρόβλημα για την εγχώρια οικονομία, αλλά η ελληνική ιδιοφυία διαπρέπει στο εξωτερικό, με τους Έλληνες να αποτελούν περιζήτητο δυναμικό σε ποικιλία τομέων.

Αυτό διαφαίνεται στην πρόσφατη λίστα του περιοδικού Time, στην οποία ανέδειξε τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα του 2024, ανάμεσά τους καλλιτέχνες, ακτιβιστές, μεγιστάνες, και περσόνες.

Συγκεκριμένα, δύο συμπατριώτες μας διέπρεψαν την περασμένη χρονιά, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τεντ Σαράντος του Netflix, και ο Ελληνοβρετανός ερευνητής και πολυμαθής Ντέμης Χασάμπης.

Ted Sarandos

Ο Theodore Anthony Sarandos Jr. (γεννημένος στις 30 Ιουλίου 1964) είναι επιχειρηματίας, που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει θέση ως συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix από το 2020, όπως αναφέρει το Time.

His grandfather, Alex Karyotakis, migrated to the United States from the Greek island of Samos and changed his name to Sarandos.[9][10]

Αφού συνάντησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς το 1999, ο Σαράντος εντάχθηκε σύντομα στο δυναμικό του. Πριν την τελευταία προαγωγή του, διατελούσε επικεφαλής περιεχομένου της εταιρείας, επιβλέποντας το ψυχαγωγικό του πρόγραμμα.

Ο Τεντ Σαράντος, έχει ελληνικές ρίζες καθώς ο παππούς του είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από τη Σάμο με το επίθετο Καρυωτάκης και το άλλαξε σε Σαράντος.

Ντέμης Χασάμπης

Ο σερ Ντέμης Χασάμπης (αγγλ. Demis Hassabis) είναι Βρετανός ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας, και κορυφαίος παίκτης του σκακιού και του γκο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι ευρύτερα γνωστός ως ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας DeepMind, η οποία μετέπειτα αγοράστηκε από την Google, όπου πλέον ο Χασάμπης εργάζεται.

Για το έργο του έχει τιμηθεί έως τώρα με πλήθος βραβεύσεων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Νόμπελ Χημείας του 2024 για τις προβλέψεις του σχετικά με τη δίπλωση των πρωτεϊνών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πατέρας του είναι ελληνοκυπριακής καταγωγής.