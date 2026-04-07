Μενού

Τις μπερδεύεις κι εσύ; Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ζωή Παπαδοπούλου μαζί στο TikTok σαν δύο σταγόνες νερό

Εάν και εσύ τις μπέρδευες, Ζωή Παπαδοπούλου και Μαριάννα Πολυχρονίδη μαζί σε απολαυστικό βίντεο στο TikTok για να πειστείς ότι είναι δύο και όχι το ίδιο πρόσωπο.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ζωή Παπαδοπούλου | @zoipapadopoulou_official - TikTok
  • Α-
  • Α+

Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι διάσημοι μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να νομίζεις ότι είναι συγγενείς αν όχι και το ίδιο πρόσωπο, μπερδεύοντας τα ονόματα και την ιδιότητά τους. 

Κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται, έχει συμβεί και στην περίπτωση της Ζωής Παπαδοπούλου και της Μαριάννας Πολυχρονίδη και έτσι οι δυο τους θέλησαν μέσω TikTok να... αυτοσαρκαστούν, αλλά και να διασκεδάσουν λίγο το όλο μπέρδεμα.

Έτσι, η γνωστή τραγουδίστρια και η γνωστή ηθοποιός γύρισαν ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο ανέβασε η Ζωή Παπαδοπούλου στη σελίδα της στο TikTok με τη λεζάντα «Συγγένεια ή το σύμπαν κάτι ξέρει;», ενώ οι δυο τους είχαν τον παρακάτω - τον λες και αινιγματικό - διάλογο:

Ζωή: Να σε ρωτήσω;

Μαριάννα: Φήμες λένε..

Ζωή: ...ότι είμαστε συγγενείς;

Μαριάννα: Έτσι λένε οι φήμες.

Ζωή: Οι φήμες...

Μαριάννα: Είμαστε;

Ζωή: Το σύμπαν ξέρει;

Μαριάννα: Ξέρει; Δεν ξέρει;

Ζωή: Μάλλον ξέρει.

Συγγένεια ή το σύμπαν κάτι ξέρει; 🤔✨ #zoipapadopoulou #mariannapolychronidi #fyp #greektiktok #otantosympansynergei

♬ πρωτότυπος ήχος - Zoi Papadopoulou

Το αν το σύμπαν κάτι ξέρει, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς με σιγουριά, αλλά αυτό που διαπιστώσαμε με μια ματιά στα σχόλια είναι ότι πάρα πολλοί τις μπέρδευαν ή θεωρούσαν πως πρόκειται για ένα πρόσωπο.

«Αχ πάντα σας μπέρδευα, νόμιζα ήμουν η μόνη», «καλέ είναι δύο;», «δύο είστε τελικά;», «είπα και εγώ... Τόσο λάθος να κάνω; 1 είναι ή 2», είναι ένα μικρό δείγμα από τα σχόλια που έκαναν οι χρήστες του TikTok, ενώ δεν έλειψαν και πιο χιουμοριστικά σχόλια του τύπου: «Πόσο ήπια ρε φίλε;».

Τέλος, δεν έλειψαν και κάποια σχόλια που ανέφεραν πως η τρίτη της «παρέας», λόγω ομοιότητας, θα μπορούσε να είναι η γνωστή τραγουδίστρια, Ευρυδίκη.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE