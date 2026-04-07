Τις μπερδεύεις κι εσύ; Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ζωή Παπαδοπούλου μαζί στο TikTok σαν δύο σταγόνες νερό

Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι διάσημοι μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους με αποτέλεσμα να νομίζεις ότι είναι συγγενείς αν όχι και το ίδιο πρόσωπο, μπερδεύοντας τα ονόματα και την ιδιότητά τους.

Κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται, έχει συμβεί και στην περίπτωση της Ζωής Παπαδοπούλου και της Μαριάννας Πολυχρονίδη και έτσι οι δυο τους θέλησαν μέσω TikTok να... αυτοσαρκαστούν, αλλά και να διασκεδάσουν λίγο το όλο μπέρδεμα.

Έτσι, η γνωστή τραγουδίστρια και η γνωστή ηθοποιός γύρισαν ένα απολαυστικό βίντεο, το οποίο ανέβασε η Ζωή Παπαδοπούλου στη σελίδα της στο TikTok με τη λεζάντα «Συγγένεια ή το σύμπαν κάτι ξέρει;», ενώ οι δυο τους είχαν τον παρακάτω - τον λες και αινιγματικό - διάλογο:

Ζωή: Να σε ρωτήσω;

Μαριάννα: Φήμες λένε..

Ζωή: ...ότι είμαστε συγγενείς;

Μαριάννα: Έτσι λένε οι φήμες.

Ζωή: Οι φήμες...

Μαριάννα: Είμαστε;

Ζωή: Το σύμπαν ξέρει;

Μαριάννα: Ξέρει; Δεν ξέρει;

Ζωή: Μάλλον ξέρει.

Το αν το σύμπαν κάτι ξέρει, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς με σιγουριά, αλλά αυτό που διαπιστώσαμε με μια ματιά στα σχόλια είναι ότι πάρα πολλοί τις μπέρδευαν ή θεωρούσαν πως πρόκειται για ένα πρόσωπο.

«Αχ πάντα σας μπέρδευα, νόμιζα ήμουν η μόνη», «καλέ είναι δύο;», «δύο είστε τελικά;», «είπα και εγώ... Τόσο λάθος να κάνω; 1 είναι ή 2», είναι ένα μικρό δείγμα από τα σχόλια που έκαναν οι χρήστες του TikTok, ενώ δεν έλειψαν και πιο χιουμοριστικά σχόλια του τύπου: «Πόσο ήπια ρε φίλε;».

Τέλος, δεν έλειψαν και κάποια σχόλια που ανέφεραν πως η τρίτη της «παρέας», λόγω ομοιότητας, θα μπορούσε να είναι η γνωστή τραγουδίστρια, Ευρυδίκη.