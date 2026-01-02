Νεκρή βρέθηκε η κόρη του αγαπημένου ηθοποιού του Χόλιγουντ, Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με το TMZ.

Εκπρόσωπος του San Francisco Fire Department δήλωσε ότι μονάδες της υπηρεσίας έφτασαν στο ξενοδοχείο στις 2:52 π.μ. μετά από κλήση για ιατρικό περιστατικό με τους διασώστες να εξετάζουν τη γυναίκα και διαπιστώνουν επί τόπου τον θάνατό της.

Στη συνέχεια, ο χώρος παραδόθηκε στο San Francisco Police Department και στο Γραφείο Ιατροδικαστή για περαιτέρω έρευνα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι περίπου στις 3:14 π.μ. αστυνομικοί έφτασαν στο ξενοδοχείο μετά από αναφορά για νεκρό άτομο και συνεργάστηκαν με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν ήδη επιβεβαιώσει τον θάνατο της 34χρονης γυναίκας.

Ο ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία, όμως, μέχρι στιγμής τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες.

Το TMZ επικοινώνησε με εκπρόσωπο του Tommy Lee Jones, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι τώρα κάποια απάντηση.

Η 34χρονη Βικτόρια ήταν παιδί του ηθοποιού και της πρώτης του συζύγου, Kimberlea Cloughley και για κάποια χρόνια ακολούθησε τα βήματα του διάσημου πατέρα της.

Το 2002 έπαιξε στην ταινία Men in Black II, το 2003 εμφανίστηκε στη σειρά One Tree Hill και το 2005 στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, την οποία είχε σκηνοθετήσει ο Τόμι Λι Τζόουνς.