Μενού

Τοξική σχέση: Η πληγή που χρειάζεται θεραπεία δεν βρίσκεται πάντα εκεί που νομίζεις

Ο χωρισμός από μια τοξική σχέση δεν είναι πάντα η πιο δύσκολη μάχη. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί μένουμε και πώς ξεκινά η ουσιαστική επούλωση.

Reader symbol
Newsroom
Mήπως βιώνεις sandcastling στη σχέση σου
Ζευγάρι | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι τοξικές σχέσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο από συνεχείς καβγάδες ή έντονες συγκρούσεις. Συχνά αποτελούν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο έντασης, απογοήτευσης, συμφιλίωσης και προσωρινής ανακούφισης, από τον οποίο πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να απομακρυνθούν, ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι η σχέση τους προκαλεί πόνο.

Σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχική υγεία, το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί κάποιος δεν φεύγει, αλλά κυρίως τι είναι αυτό που τον κρατά εγκλωβισμένο. Όπως επισημαίνουν ψυχοθεραπευτές, πολλοί άνθρωποι που αναζητούν βοήθεια περιγράφουν ένα γνώριμο μοτίβο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE