Τοξική σχέση: Η πληγή που χρειάζεται θεραπεία δεν βρίσκεται πάντα εκεί που νομίζεις

Οι τοξικές σχέσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο από συνεχείς καβγάδες ή έντονες συγκρούσεις. Συχνά αποτελούν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο έντασης, απογοήτευσης, συμφιλίωσης και προσωρινής ανακούφισης, από τον οποίο πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να απομακρυνθούν, ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι η σχέση τους προκαλεί πόνο.

Σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχική υγεία, το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί κάποιος δεν φεύγει, αλλά κυρίως τι είναι αυτό που τον κρατά εγκλωβισμένο. Όπως επισημαίνουν ψυχοθεραπευτές, πολλοί άνθρωποι που αναζητούν βοήθεια περιγράφουν ένα γνώριμο μοτίβο.

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