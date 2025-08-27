Τουρκάλα τραγουδάει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» και «ρίχνει» το TikTok

Το βίντεο με την Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ που τραγουδά το ελληνικό τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν» της Χάρις Αλεξίου, κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η τραγουδίστρια, όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανέδειξε ο ΣΚΑΪ, τραγουδάει στα ελληνικά, με εξαιρετική προφορά και φωνή.

Σεβάλ Σαμ: Ποια είναι η Τουρκάλα τραγουδίστρια

Η Σεβάλ Σαμ είναι τραγουδίστρια που γεννήθηκε και ζει στην Τουρκία. Είναι 51 ετών και ταυτόχρονα είναι και ηθοποιός.

Είναι κόρη της Leman Sam, η οποία είναι επίσης τραγουδίστρια. Είναι γνωστή για την ερμηνεία της ως Ender στη σειρά Yasak Elma, καθώς και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως Süper Baba, Gülbeyaz, Bodrum Masalı.

