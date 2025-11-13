Τραγούδι του Σφακιανάκη έγινε σύνθημα - Βίντεο δείχνει οπαδούς της Μιάλμπι να τραγουδούν «ώπα ώπα»

Μια απρόσμενη επιλογή τραγουδιού έγινε από τους οπαδούς και τους ποδοσφαιριστές της Μιάλμπι, καθώς κατά τον πανηγυρισμό τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Σουηδίας για πρώτη φορά, φάνηκε να τραγουδούν σύσσωμοι τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη.

Συγκεκριμένοι πρόκειται για το «Ώπα ώπα», το οποίο μετέτρεψαν σε σύνθημα οι οπαδοί της ομάδας. Το τραγούδι έγινε γνωστό στη Σουηδία μετά την εκτέλεσή του από τους Antique, συγκρότημα στο οποίο τραγουδούσε η Έλενα Παπαρίζου.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, το τραγούδι ταξίδεψε μέχρι τη μακρινή Σουηδία και κατέληξε να γίνεται σύνθημα στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου.

Οι οπαδοί της Μιάλμπι τραγουδούν «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa (Οι Γκαίς στην Ευρώπη)» αλλάζοντας τους στίχους του τραγουδιού, ούτως ώστε να το προσαρμόσουν στην πραγματικότητα της ομάδας τους.