Τρομερή Μάρω Κοντού: Ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν με το ΙΧ τους γιατί έχουν απεργία τα ταξί

Απίθανη Μάρω Κοντού, ζήτησε από δύο άγνωστες γυναίκες, μήπως θα μπορούσαν να την εξυπηρετήσουν, καθώς έχουν απεργία τα ταξί.

Η αγαπημένη ηθοποιός, ζήτησε από τις δύο γυναίκες ευγενικά, όταν σταμάτησαν για να την χαιρετήσουν, να την πάνε στον προορισμό της, καθώς έχουν απεργία τα ταξί και φυσικά οι δύο γυναίκες δεν θα μπορούσαν να της χαλάσουν χατίρι.

Η μία εκ των δύο γυναικών σε δημοσίευσή της στο Facebook, έγραψε για τη συνάντηση με την ηθοποιό: «Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε».

