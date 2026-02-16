Τσαφούλιας: «Υπάρχει ιερέας που καλεί τον κόσμο να με δολοφονήσει - Λέει το άπλυτο κομμούνι»

Σε μια συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του Γιάννη Δαββέτα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε ανοιχτά για τις έντονες και ακραίες αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το ζήτημα των αμβλώσεων.

Ο γνωστός σκηνοθέτης κατήγγειλε ότι έχει δεχθεί ακόμη και προτροπές σε βία εις βάρος του. «Υπάρχει ιερέας που καλεί τον κόσμο να με δολοφονήσει επειδή “είμαι υπέρ του να σκοτώνονται παιδιά”- Θα τον επισκεφτώ για μια εξομολόγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ο συγκεκριμένος κληρικός ταυτίζει τις αμβλώσεις με τη δολοφονία παιδιών.

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε στους χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, του αποδίδονται δημόσια: «Λέει το “σούργελο με την κοτσίδα”, ο “ατάλαντος σκηνοθέτης”, το “άπλυτο κομμούνι”. Δεν έχω υπάρξει ποτέ αριστερός στη ζωή μου», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να συναντήσει τον ιερέα «για μια εξομολόγηση», όπως είπε με εμφανή δόση ειρωνείας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, επισημαίνοντας πως αποτελεί κρίσιμο μέτρο πρόληψης για την προστασία των νέων. «Βάλε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία για να προφυλάξεις τον κόσμο, άμα θες», δήλωσε.

Ο 50χρονος δημιουργός, με πορεία σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια ευρύτερη αναφορά στην έννοια της ελευθερίας: «Η ελευθερία δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Ελευθερία δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω».