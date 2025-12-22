Τσακ Νόρις: Πέθανε ο παιδικός του έρωτας, Νταϊάν Χολέτσεκ - Ο γάμος, τα παιδιά και η απιστία του αστέρα

Η Ντάιαν Χόλετσεκ, η πρώτη σύζυγος του κινηματογραφικού αστέρα Τσακ Νόρις, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Όπως ανακοίνωσε ο γιος της, Μάικ Νόρις έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Τέξας, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με την άνοια.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η σπουδαιότερη μητέρα. Ήμασταν τόσο τυχεροί που την είχαμε», δήλωσε στο TMZ ο Μάικ, ο μεγαλύτερος γιος του Νόρις.

Το συγκινητικό μήνυμα του Τσακ Νόρις για την πρώην σύζυγό του

Ο 85χρονος Τσακ Νόρις μοιράστηκε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη της πρώην συζύγου του.

«Είμαι βαθιά λυπημένος που μοιράζομαι την είδηση ότι η πρώην σύζυγός μου, η Ντάιαν, απεβίωσε. Μετά από 30 χρόνια γάμου, καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να παραμείνουμε στενοί φίλοι, και αυτά τα χρόνια φιλίας σήμαιναν τα πάντα για μένα», έγραψε ο ηθοποιός.

«Η Ντάιαν ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Ήταν καλοσυνάτη, έξυπνη και ζούσε τη ζωή στο έπακρο. Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν επίσης μια στοργική και αφοσιωμένη μητέρα για τους γιους μας, τον Μάικ και τον Έρικ, οι οποίοι ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια της.

Ακόμη κι όταν οι ζωές μας πήραν διαφορετικούς δρόμους, συνεχίσαμε να νοιαζόμαστε βαθιά ο ένας για τον άλλον και θα κρατώ για πάντα μέσα μου τις αναμνήσεις που χτίσαμε μαζί».

Το love story του ζευγαριού

Η Χόλετσεκ και ο Νόρις γνωρίστηκαν στο North High School στο Τόρανς της Καλιφόρνια και παντρεύτηκαν το 1958, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εκείνος 18.

Χώρισαν το 1988, έπειτα από 30 χρόνια γάμου, και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1989. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον Μάικ (γεννημένο το 1962) και τον Έρικ (γεννημένο το 1965), ο οποίος αργότερα έγινε οδηγός αγώνων NASCAR.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Νόρις υπήρξε άπιστος κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αποκτώντας μια κόρη, τη Ντίνα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.